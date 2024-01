Prof. Adam Strzembosz krytycznie o orędziu prezydenta

- Można by powiedzieć, zaczekamy 1,5 roku, nie będzie pana prezydenta, w tym czasie dojdzie do zasadniczych zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo my zmienimy tę radę w sposób zgodny z konstytucją. Wszystko uporządkujemy - mówił Strzembosz. - Ale ludzie nie chcą czekać. Wszyscy oczekują zmian już teraz. Ja z przykrością widzę, jak dziennikarze i nie tylko dopytują ministra sprawiedliwości, co zrobił w ciągu tygodnia.