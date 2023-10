Andrzej Duda i Beata Szydło przed Trybunał Stanu? "Tak. Ale bez politycznej zemsty"

Tak. Powinien dobrze wiedzieć, co czyni. Wprawdzie żadnej aplikacji prawniczej nie kończył, ale jest, bądź co bądź, prawnikiem, jako tako przyuczonym do zawodu. Nie wiem, czy nie obejmował żadnych państwowych stanowisk specjalnie po to, by przypadkiem nie podpaść pod przepisy konstytucyjne o Trybunale Stanu, ale fakty, które znamy, wskazują na to, że mógł podżegać do przestępstwa urzędniczego. A za podżeganie każe się tak jak za sprawstwo.