Krzysztof Bosak podczas debaty prezydenckiej 2020. "Polska jest rozerwana jałowym konfliktem"

Krzysztof Bosak. Debata prezydencka 2020

Po debacie w TVP, Krzysztof Bosak skomentował zadane pytania: "Polska jest rozerwana jałowym konfliktem PiS-u i Platformy. Pytania debaty zostały tak dobrane, żeby wzmocnić ten konflikt. Jeśli chcecie go wzmocnić to głosujcie na Trzaskowskiego lub Dudę" - powiedział kandydat na Prezydenta RP.

Krzysztof Bosak - program wyborczy. Wybory 2020

Kim jest Krzysztof Bosak, kandydat na Prezydenta RP? Wybory 2020

W młodości Krzysztof Bosak uprawiał sport . Trenował akrobatykę sportową i windsurfing. Później był także instruktorem żeglarstwa. Należał też do Związku Harcerstwa Polskiego.

Krzysztof Bosak – wykształcenie

Krzysztof Bosak – działalność publiczna

W 2001 roku wstąpił do Ligii Polskich Rodzin. Przez rok był asystentem eurodeputowanego Macieja Giertycha . W 2005 roku dostał się do Sejmu z listy LPR w okręgu zielonogórskim i zasiadał m.in. w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz w Komisji Kultury i Środków Przekazu. W 2008 roku zrezygnował z członkostwa w LPR.

W 2014 kandydował bezskutecznie w wyborach do Parlamentu Europejskiego i na Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W 2015 startował na prezydenta Zielonej Góry, a w 2018 – w wyborach samorządowych do sejmiku mazowieckiego. W 2019 ubiegał się o mandat europosła. W jesiennych wyborach parlamentarnych został wybrany natomiast do Sejmu RP jako poseł z okręgu świętokrzyskiego.