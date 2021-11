Kryzys na granicy. Czy Polsce grozi konflikt zbrojny? Czy już jesteśmy na wojnie?

Przyczyna kryzysu na granicy, ewenementu w najnowszej polskiej historii, to sfałszowane wybory na Białorusi. Polska nie tylko nie uznała wygranej Alaksandra Łukaszenki , ale udzieliła i nadal udziela pomocy białoruskim opozycjonistom , którzy muszą uciekać ze swojej ojczyzny.

Minęło kilka miesięcy, a na granicy Polski i Białorusi oraz na granicy Białorusi z Litwą koczują w lasach tysiące migrantów, którzy próbują przedostać się do UE . Impulsem do podróży stały się oferty białoruskich przewoźników , którzy obiecują otwarte trasy do UE. Do granicy z Polską migrantów eskortują białoruskie służby .

W ostatnich dniach do granicy docierają już liczące tysiące osób pochody. Aby nie dopuścić do sforsowania granicy, Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało na miejsce aż 12 tysięcy żołnierzy. Na miejscu są także tysiące funkcjonariuszy Straży Granicznej i tysiąc policjantów. W drodze są kolejne służby, które 11 listopada obstawiały Marsz Niepodległości.

Rosyjski dyplomata ocenia polskie działania w sprawie migrantów. "To wstyd"

"To już wojna". Co to znaczy?