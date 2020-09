Białoruś. Aleksander Łukaszenka i potajemne zaprzysiężenie. Jest reakcja Polski

Głos w tej sprawie zabrała m.in. jego rywalka w wyborach prezydenckich Swiatłana Cichanouska. - Ta tak zwana inauguracja to oczywiście farsa. W rzeczywistości dzisiaj Łukaszenka przeszedł na emeryturę - oceniła liderka białoruskiej opozycji.

Z kolei Niemcy domagają się jak najszybszego uzgodnienia sankcji na Białoruś przez Unię Europejską. - Wybory 9 sierpnia na Białorusi nie były wolne, uczciwe i demokratyczne - stwierdził prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Szef ministerstwa spraw zagranicznych Słowacji Ivan Korczok napisał w sieci, że "Aleksander Łukaszenko nie ma legitymacji do rządzenia krajem".

Przypomnijmy: od 9 sierpnia na Białorusi trwają manifestacje związane z organizacją wyborów prezydenckich. Według białoruskich władz wygrał je Aleksander Łukaszenko, ale jest to kwestionowane nie tylko przez mieszkańców Białorusi, którzy od wielu tygodni protestują. Międzynarodowi przywódcy i obserwatorzy wskazują na to, że wyboryw wygrała Cichanouska. OBWE powołano niezależną misję, by zbadać liczne przypadki łamania praw człowieka. Wśród nich są wymieniane: prześladowanie, tortury, przemoc seksualna.