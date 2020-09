Joe Biden komentuje "strefy wolne od LGBT". Polska ambasada odpowiada na Twitterze

"Prawa LGBTQ+ to prawa człowieka. 'Strefy wolne od LGBT' nie mogą mieć miejsca ani w Unii Europejskiej, ani na świecie" - napisał na Twitterze wiceprezydent USA Joe Biden. Kandydat Demokratów na prezydenta przypomniał słowa szefowej Komisji Europejskiej, która zwróciła się bezpośrednio do polskich władz. - Chcę postawić sprawę jasno: strefy wolne od LGBT to strefy wolne od wartości humanistycznych. Nie ma dla nich miejsca w naszej UE- mówiła Ursula von der Leyen.