Białoruś. OBWE powołało niezależną misję. Ma zbadać przypadki łamania praw człowieka

Celem misji jest ustalenie, czy doszło do naruszenia prawa człowieka, do których miało dojść podczas kampanii wyborczej, głosowania i po wyborach prezydenckich, które odbyły się na Białorusi. Raport w tej sprawie ma ukazać się za kilka tygodni.

Białoruś. Liczne zarzuty po wyborach prezydenckich

Zaznaczono, że Białoruś z racji tego, że należy do OBWE, zobowiązuje się do przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów oraz do przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności, a także do współpracy z państwami członkowskimi.