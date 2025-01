Drożyzna nas atakuje. Oto, jak zmieniają się ceny papierosów

Rząd zdecydował o podwyżce akcyzy na papierosy i wyroby tytowniowe, która wejdzie w życie 1 marca 2025 r. To początek kaskadowego wzrostu stawek, które będą rosły do 2027 r. W 2025 r. akcyza na papierosy wzrośnie o 25 proc., a na tytoń do palenia o 38 proc. Podobne podwyżki obejmą cygara, cygaretki i susz tytoniowy.