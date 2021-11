UE szykuje nowe sankcje na Białoruś. Ale co z Kremlem?

Natomiast najtrudniejszym teraz politycznie (i gospodarczo) dylematem krajów UE co do wydarzeń na granicy białoruskiej jest pytanie, czy i jak uderzyć w Moskwę. Bez rosyjskiego przyzwolenia Łukaszenka - to nierzadki pogląd wśród brukselskich dyplomatów - nie prowadziłby tak długiego i coraz bardziej eskalującego "ataku migracyjnego" wobec UE. Przecięcie lub co najmniej mocne ograniczenie, prowadzącego przez Białoruś, lądowego (kolejowego oraz drogowego) tranzytu między Rosją i Unią Europejską, byłoby – wedle rzeczników takiego kroku - skutecznym środkiem nacisku na Kreml, a zatem pośrednio na Łukaszenkę. Jednak krajom Unii jest na razie daleko do konsensusu co do ewentualnych nowych mocnych działań wobec Moskwy.