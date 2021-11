Przejście w Kuźnicy zostanie zamknięte. Ruch graniczny z Białorusią zawieszony od wtorku

Wiceszef MSWiA dodał również, że na 11 listopada przewidywany jest duży szturm na granicy. - Strona białoruska bacznie obserwuje to, co się dzieje w Polsce. Przewidujemy więc, że do dużego szturmu może dojść 11 listopada, kiedy szykowane są duże manifestacje w naszym kraju - stwierdził.