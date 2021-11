Kryzys na granicy. Marszałek Sejmu zabrała głos

"Atak na Polskę, to atak na UE i NATO"

- Łukaszenka naraża życie i zdrowie migrantów by prowokować i doprowadzić do eskalacji kryzysu. To trzeba jednoznacznie potępić. Aleksander Łukaszenka musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Atak na granice Polski, to atak na granice Unii Europejskiej i członka NATO - dodała.