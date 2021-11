﻿Rosyjski dyplomata ocenia polskie działania w sprawie migrantów. "To wstyd"

Według analityka to odwet Europy wobec krajów bałtyckich za podejście do kryzysu migracyjnego w roku 2015-2016. "Bezczelnie i arogancko odmówiły przyjęcia uchodźców. Wtedy mówili, że nie przystąpili do UE, by przyjmować uchodźców. I w końcu ich nie gościli. Dlatego wierzę, że teraz Madryt, Rzym, Ateny, Paryż z wielkim zainteresowaniem obserwują, jak Kaczyński, Nausėda, Landsbergis i inni poradzą sobie z tym wyzwaniem na własną rękę. Przy okazji powinniśmy wspomnieć, dlaczego napływ migrantów przez Litwę osłabł. Tak naprawdę trzeba jechać przez Polskę, jeśli chce się dostać do Niemiec z Litwy. Dlaczego więc ci nieszczęśni uchodźcy mieliby dwa razy zmierzyć się z tym samym procesem - najpierw spotkać się z pałkami, psy i karabiny maszynowe na wpół dzikich litewskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa, a potem przeżyć to samo na terenie Polski?" - zauważył Vadim Gigin.