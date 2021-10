Cichanouska: To nie Polska jest odpowiedzialna za kryzys na granicy, tylko Łukaszenka

Obserwuje wasz spór polityczno-medialny i faktycznie wygląda na to, że jedna strona chciałaby wpuszczenia wszystkich imigrantów, druga całkowitej blokady, niewielu widzi rozwiązania pośrednie. To generuje napięcie, na które reżim liczy, ale przecież jedynie on odpowiada za to, co dzieje się na granicy. To nie polski rząd jest odpowiedzialny za kryzys na granicy, tylko Łukaszenka. Nie można o tym zapominać. Załóżmy, że napór imigrantów osłabnie, uda się z Białorusią chwilowo porozumieć - co dalej? Ten człowiek wymyśli kolejne świństwo.