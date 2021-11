Łatuszka odsłania scenariusz Łukaszenki. "Migranci kierowani do Brześcia"

Paweł Łatuszka sugeruje też, że w tej sprawie bardziej zdecydowanie powinni działać także polska prokuratura i sam Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny. - Myślę, że jest już wystarczająco dużo dowodów, by wszcząć sprawę karną przeciwko Łukaszence. To, co obecnie obserwujemy, to próba przymuszenia Unii do dialogu z reżimem. Z terrorystą nie można rozmawiać, dlatego konieczne jest, by Unia i cały demokratyczny świat postawiły szlaban przeciwko temu przestępcy.