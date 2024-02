Kotula: apeluję do Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

- Apeluję do Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza o poparcie dekryminalizacji. To jest konkretne rozwiązanie! Czas dać kobietom konkretne rozwiązanie w sprawie aborcji. To jest dziś jedyny możliwy kompromis. Kobieta do 12 tygodnia ciąży musi mieć prawo ciążę przerwać, natomiast osoba, która jej pomaga, nie może być karana i co za tym idzie, nie mogą być też karani lekarze - powiedziała Katarzyna Kotula w rozmowie z "Super Expressem".