Księża mogą odetchnąć. Rewolucji nie będzie

Słowa polityka powinny więc uspokoić księży i katolików, zwłaszcza, że zdaniem Kamińskiego, mogą oni wręcz liczyć na pewną ochronę. - Nie ma żadnego niebezpieczeństwa antyreligijnej rewolucji, dlatego że o religii i o przywiązaniu do niej decyduje każdy sam. To Polacy sami decydują, czy są przywiązani do jakiejś wartości, czy nie są przywiązani. I państwo polskie będzie szanować pod tym rządem każdego z Polaków w tym wyborze, którego dokona. Każdy Polak, który jest osobą wierzącą, będzie szanowany w naszym kraju. Jego uczucia religijne będą szanowane i na pewno my, jako Trzecia Droga, będziemy bardzo o to dbali - zapewnił wicemarszałek Senatu.