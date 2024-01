Liberalizacja aborcji wkroczy do Sejmu? Są nowe decyzje

Wolna aborcja projektem poselskim

Ze względu na różnice światopoglądowe między partiami rządowej koalicji, zmiany dotyczące legalizacji aborcji nie mają możliwości wejść do Sejmu jako projekt rządowy. PSL oraz Polska 2050 opowiadają się przeciwko takim zmianom, choć Szymon Hołownia widzi miejsce na kompromis. Obecny marszałek Sejmu deklaruje, że najlepszym rozwiązaniem byłby powrót do prawa aborcyjnego z 1993 r., a następnie przeprowadzenie w tej sprawie referendum. Nie ma, jego zdaniem, innego sposobu na to, by obejść nieprzychylnego zmianom prezydenta Andrzeja Dudę. Jak zapewnia, jeśli dojdzie do referendum, zarówno Polska 2050, jak i PSL, podporządkują się decyzji Polaków.