Lawina reakcji z PiS. "Najbardziej powinien cieszyć się Hołownia"

PiS jednym głosem: Kamiński i Wąsik muszą wrócić do Sejmu

"W praworządnym kraju za walkę z korupcją dostaje się odznaczenia. Tylko w państwie Tuska można iść za to do więzienia. Dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bezprawnie uwięzieni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wychodzą na wolność. Marszałek Hołownia ma teraz obowiązek umożliwić naszym posłom wykonywanie mandatów" - czytamy we wpisie szefa klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka.