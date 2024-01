Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy

Dopytywany, ile potrwa analiza akt, Bodnar odpowiedział wtedy, że "kilka dni". - To stanowisko, to nie jest stanowisko, które polega na analizie całych akt postępowania, tylko raczej pod kątem procedury ułaskawieniowej. Ja przekażę akta ze stanowiskiem, a później już wszystko w rękach prezydenta, co on z tym zrobi - mówił Bodnar w połowie stycznia.