Odpartyjnienie rad nadzorczych? "Nie tak miało być, wygląda to bardzo źle"

W ubiegłym tygodniu w Sejmie marszałek Szymon Hołownia mówił o przejrzystości w spółkach Skarbu Państwa: deklarował, że żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych. - Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji – podkreślił Hołownia na konferencji prasowej.