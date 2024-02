Hołownia reaguje. "Nie przyszliśmy pudrować starej polityki"

Polska 2050 zapowiada ustawę

W ubiegły piątek Hołownia, razem z wiceprzewodniczącym partii, szefem klubu Polski 2050 Mirosławem Suchoniem oraz posłanką Barbarą Oliwiecką, poinformowali, że wystartowały prace nad projektem ustawy ws. odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Również w piątek Hołownia zapowiedział, że żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych. - Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji - dodał wówczas Hołownia.