Skandaliczne słowa w Sejmie. Lawina komentarzy

"Bogucki z PiS (do Arłukowicza): ''z iloma dziewczynkami 15-letnimi chce Pan uprawiać seks, że aż tak Panu na tym zależy?'. Można spać spokojnie, Polska jest bezpieczna. PiS z takimi kadrami nie wróci do władzy przez najbliższe 20 lat" - czytamy we wpisie Adama Bocha z wielkopolskiej Lewicy.