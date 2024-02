To tu powstanie jedyne ministerstwo poza Warszawą. Urzędnicy przeniosą się na Śląsk

Choć Czarnecka z odpowiedzią na pytania dotyczące szczegółów organizacyjnych nowego resortu chce wstrzymać się do marca, to ze źródeł w MAP dowiedzieliśmy się, że w katowickich gabinetach pracować będzie ok. 50 osób. Kiedy ministerstwo - do tej pory typowo górnicze - przejmie kolejne obszary (departamenty ropy i gazu oraz energetyki jądrowej), powołany zostanie prawdopodobnie wiceminister. Nieoficjalnie mowa jest o jednym stanowisku.