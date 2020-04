Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Jarosław Gowin w sporze z liderem PiS. Będą kolejne dymisje w rządzie?

Odchodzący z rządu wicepremier i lider Porozumienia – stawiając twarde weto Jarosławowi Kaczyńskiemu – sprzeciwił się organizacji wyborów 10 maja i podał się do dymisji.

Za nim rezygnację złożył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk. Chcieli to zrobić także – jak słyszymy – inni politycy związani z Jarosławem Gowinem – w geście lojalności. Ale odchodzący z rządu wicepremier i minister nauki się nie zgodził. Chciał, żeby jego ludzie zostali w rządzie.

Czy Kaczyński sam zacznie wyrzucać koalicjantów ze swojego obozu? Też nie, bo politycznie dziś mu się to nie opłaca. W czwartek przed południem jedna z liderek Porozumienia Gowina, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz otrzyma nominację i zostanie wicepremierem – w miejsce Gowina. Czy będą przejścia z Porozumienia do PiS? Człowiek Gowina: – Nikt się nie da przeciągnąć. Stoimy przy swoim prezesie.

Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Gowin nie chce głosowania kopertowego 10 maja

Przypomnijmy: lider Porozumienia i były minister nauki zaproponował zmianę ustawy zasadniczej przedłużającą kadencję Andrzeja Dudy do siedmiu lat. Po tej kadencji – kończącej się w 2022 r. – Duda nie mógłby się ubiegać o reelekcję. Wtedy – po wygaszeniu pandemii – mogłyby się odbyć według Gowina wybory prezydenckie w Polsce. Bezpiecznie i w sposób w pełni zorganizowany.

PiS dąży jednak do przeprowadzenia wyborów za miesiąc – poprzez powszechne głosowanie korespondencyjne, bez lokali wyborczych i za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Najbliżsi ludzie Gowina – z nim samym na czele – również i na taki pomysł się nie zgadzają. Lider Porozumienia uważa po prostu, że wybory w tym terminie to zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. Niezależnie od tego, w jaki sposób zostaną przeprowadzone.

Kaczyński od początku upierał się przy głosowaniu "kopertowym" i chciał wymusić na Gowinie, by jego posłowie z Porozumienia zagłosowali za tym rozwiązaniem w Sejmie. Prezes PiS miał postawić ministrowi nauki ultimatum: albo poparcie dla ustawy w Sejmie, albo wyrzucenie Porozumienia z koalicji rządzącej. Gowin nie zgodził się na poparcie ustawy i zdania nie zmienia.

Koronawirus w Polsce. Polityczne targi

Dlatego Porozumienie Gowina może 7 maja – gdy projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym wróci po 30-dniach z Senatu do Sejmu – zagłosować przeciwko koalicjantowi z PiS. Gdyby tak się stało, to ludzie Gowina zablokują najważniejszy dla Kaczyńskiego projekt tego roku, umożliwiający przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja.

Stąd deklaracja Gowina, że los wyborów jest w rękach Porozumienia. – To my zadecydujemy, czy głosowanie korespondencyjne odbędzie się 10 maja – oznajmił były już wicepremier w Radiu Wnet. Jego współpracownik, poseł Porozumienia Michał Wypij mówił: – Zaciągnęliśmy hamulec bezpieczeństwa. Do końca będziemy kontrolować sytuację, jeśli chodzi o termin wyborów.