Poseł od Gowina: będą rozmowy z opozycją, wyborów nie powinno być w maju

Przypomnijmy, po tym, jak Jarosław Gowin podał się do dymisji ze stanowiska wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie, tylko dwóch polityków jego ugrupowania przeciwstawiło się zmianom w kodeksie wyborczym, które forsował prezes Jarosław Kaczyński. To wiceminister nauki Wojciech Maksymowicz i poseł, wiceszef klubu parlamentarnego PiS Michał Wypij. Obaj od lat są zaufanymi współpracownikami Jarosława Gowina.

Zmiana konstytucji najlepsza, będą rozmowy z opozycją

- Projekt jest złożony w Sejmie. Podpisało się pod nim ponad 90 posłów, w tym premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Skończmy kampanię wyborczą, skupmy się na tym co najważniejsze, czyli na zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom. Zagłosowałem zgodnie ze swoim przekonaniem, ze swoim sumieniem, a także rotą przysięgi. Nie szedłem do polityki, żeby być przyciskiem na sali sejmowej - wyznaje poseł Michał Wypij.

Miesiąc na rozmowy, politycy Porozumienia zmienią zdanie?

Jego zdaniem, w ciągu 30 dni, do czasu kiedy nowelizacja kodeksu wyborczego wróci z Senatu do Sejmu, jest nadzieja, że uda nam się przekonać wszystkie partie polityczne do pomysłu szefa Porozumienia. - Będziemy rozmawiać na ten temat również z opozycją. O przebiegu tych rozmów będzie informował Jarosław Gowin. Proszę mi wierzyć, nawet w rozmowach kuluarowych widzimy zrozumienie dla naszego projektu. Z każdym dniem przekazywania raportów z Ministerstwa Zdrowia rośnie troska o bezpieczeństwo naszych obywateli. Widzimy, że posłowie opozycji zaczynają rozumieć, że to nie jest gra polityczna, tylko wspólne wzięcie odpowiedzialności za obecną sytuację w kraju. Jestem przekonany, że ta troska spowoduje, że przyjmiemy naszą poprawkę do Konstytucji - mówi WP poseł.