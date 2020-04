Dwóch polityków od Gowina postawiło się Kaczyńskiemu. "Kwestia odpowiedzialności"

- Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jest potrzebna, ponieważ prawdopodobnie przez dwa kolejne lata nie będzie możliwe przeprowadzenie innych wyborów. Wybory jednak nie mogą sie odbyć 10 maja. Dlatego złożyliśmy propozycję do projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, dotyczącą trzymiesięcznego vacatio legis. Ta propozycja nie została przyjęta. W związku z tym podaję się do dymisji - stwierdził lider Porozumienia.

Zobacz wideo: Jarosław Gowin: kościoły to szpitale dla dusz. Jacek Jaśkowiak : to jest coś, co przeraża

Pozostali bronili się, że gdyby nie zagłosowali za, wybory 10 maja musiałyby się odbyć w normalnym trybie. Przykład? Kamil Bortniczuk z Porozumienia zapowiadał jeszcze w piątek, że jego ugrupowanie nie poprze wprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. We wtorek zmienił narrację. - Zagłosowaliśmy odpowiedzialnie, czasami wbrew własnemu sumieniu, wbrew własnym deklaracjom, tak jak ja, po to, aby rząd dysponował stabilną większością, poparciem w Sejmie, by nie doprowadzać do kryzysu politycznego - mówił Bortniczuk z Porozumienia.