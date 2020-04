Spór o list Jarosława Gowina. Minister Łukasz Szumowski: "wolałbym, żeby nie wciągał mnie w swoje gry"

Szef resortu zdrowia stanowczo zareagował na słowa Jarosława Gowina, który przekonuje, że Łukasz Szumowski wraz z premierem Mateuszem Morawieckim twierdzili, iż wybory w maju to zagrożenie dla obywateli. Współpracownik byłego wicepremiera i lidera Porozumienia ucina krótko: "Wierzę Gowinowi". Szumowski się odcina i mówi: "Wolałbym, żeby pan premier Gowin nie wciągał mnie w swoje gry".

Jarosław Gowin w liście do działaczy Porozumienia stwierdził, że jego przekonanie, iż wybory 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków, podzielali w rozmowach z nim premier Mateusz Morawiecki i – co kluczowe – minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Gdy list Gowina do członków własnej partii opublikowały media, sieć zalała fala komentarzy. Wszak szef rządu z szefem resortu zdrowia publicznie nie składają tak daleko idących deklaracji, jak ta, że wybory 10 maja oznaczają zagrożenie dla życia nie tylko czynnych wyborców, ale dla Polaków w ogóle.

A tak właśnie – wedle Gowina – Morawiecki i Szumowski mieli wypowiadać się poza kamerami i mikrofonami dziennikarzy.

Wirtualna Polska zapytała ministra Szumowskiego o list Jarosława Gowina. Szef resortu zdrowia przyznał, iż "zdziwiła go ta korespondencja". Od relacji Gowina Szumowski się odciął. Stwierdził, że według niego lider Porozumienia i były wicepremier dokonał "nadinterpretacji" modeli i prognoz ws. koronawirusa.

Jeszcze dalej Szumowski poszedł w rozmowie z portalem wPolityce.pl. "Nie wiem, jakie wnioski pan premier Gowin wyciągał z tych danych, które analizowaliśmy na zespołach zarządzania kryzysowego oraz podczas licznych spotkań związanych z walką z epidemią, ale to, co mówi, jest dość zadziwiające. Te same dane pokazywałem i państwu dziennikarzom, czyli opinii publicznej, i oczywiście premierowi, prezesowi PiS, i innym osobom, które je analizowały. To, co teraz słyszę, jest chyba pewną nadinterpretacją premiera Gowina" – mówi minister zdrowia.

I w jednoznacznych słowach dodaje: "Wolałbym, żeby pan premier Gowin nie wciągał mnie w swoje gry".

NEWS WP: Porozumienie Jarosława Gowina przeciwko wyborom prezydenckim 10 maja

Politycy Porozumienia komentują słowa Szumowskiego

Co na to politycy Porozumienia? Bliski współpracownik Jarosława Gowina (on sam na razie nie chciał zabierać głosu) mówi nam: – Nie uczestniczyłem w żadnym z takich spotkań, więc trudno mi się do tego odnieść. Wierzę oczywiście prezesowi Gowinowi.

Pytany o krytykę ze strony Szumowskiego Jan Strzeżek, polityk z zarządu partii Porozumienie i członek Gabinetu Politycznego Jarosława Gowina, mówi WP: – Nie ma w Polsce polityka, który zgodziłby się na wybory organizowane tradycyjnie - z pójściem do komisji wyborczych. Teraz czekamy na stanowisko ministra Szumowskiego w sprawie możliwości zorganizowania wyborów korespondencyjnych. W tej chwili rozmawiamy tylko o takim wariancie.

Wcześniej poseł Michał Wypij Wirtualnej Polsce powiedział: – Nie wierzę w bezpieczną możliwość zorganizowania wyborów w maju, zarówno w formie korespondencyjnej jak i tradycyjnej. Na dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby w maju bądź w czerwcu można byłoby przeprowadzić bezpieczne wybory. W świadomości Polaków temat wyborów przestał istnieć.

Słowa ministra Szumowskiego skomentowała także dla WP rzeczniczka Porozumienia: "Pan premier Gowin jest doświadczonym politykiem, z wielką odpowiedzialnością podchodzącym do misji społecznej, jaką od wielu lat pełni w przestrzeni publicznej. Nikt z rządzących nie ma wątpliwości, że sytuacja w naszym kraju jest niezwykle poważna i w wielu osobistych rozmowach problem organizacji wyborów w sposób tradycyjny był dostrzegany. Zauważali to jako rozmówcy Jarosława Gowina zarówno premier Morawiecki, jak i minister zdrowia profesor Szumowski. Głęboko wierzymy, że pan profesor Szumowski, który jest nie tylko świetnym ministrem zdrowia, ale też wybitnym i oddanym swoim pacjentom lekarzem, z wielką starannością rozważy temat nawet najmniejszych zagrożeń w obliczu, których mogą znaleźć się przecież miliony Polaków" – napisała nam posłanka Magdalena Sroka.

Dymisja Jarosława Gowina

Przypomnijmy: wicepremier Jarosław Gowin kilka dni temu podał się do dymisji z funkcji wicepremiera i ministra nauki. Stwierdził, że nie może pełnić tych funkcji, skoro nie udało mu się doprowadzić do przełożenia terminu wyborów prezydenckich 10 maja. Jego zdaniem jest to konieczne w obliczu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Na początku tygodnia lider Porozumienia skierował do członków swojego ugrupowania list. Pojawiło się w nim zaskakujące zdanie: "(...) W obliczu ostatnich wydarzeń byliśmy zgodni, że wybory w dniu 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. To przekonanie w rozmowach ze mną podzielał Premier, Minister Zdrowia, a także liderzy środowisk opozycyjnych" – czytamy.

Premier Mateusz Morawiecki twierdzeń Jarosława Gowina jeszcze nie skomentował.