Koronawirus w Polsce i wybory prezydenckie. Jarosław Gowin negocjuje z opozycją

Koronawirus w Polsce i wybory prezydenckie. Podzielony obóz władzy

Jak powiedział, w poniedziałek złożył projekt uchwały zmieniającej regulamin Sejmu tak, aby marszałek Sejmu mógł skrócić termin 14-dniowy w specjalnie uzasadnionych przypadkach, co powoduje, że wprowadzenie skutecznej zmiany Konstytucji może wejść w życie przed 10 maja. – To jest więc absolutnie realny scenariusz – przekonywał Bortniczuk.

Tyle że – według naszych informacji – PSL, PO i Lewica nie palą się do zmiany zdania ws. poprawek do Konstytucji forsowanych przez Gowina. Co na to PiS?