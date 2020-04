Kolejna dymisja w rządzie. Kamil Bortniczuk zrezygnował ze stanowiska

- Również składam rezygnację ze swojej ministerialnej funkcji po to, by być podobnie wiarygodnym jak pan wicepremier Jarosław Gowin - powiedział w Sejmie Kamil Bortniczuk. Gowin swoją dymisję z funkcji wicepremiera i ministra ogłosił w poniedziałek. Nie przekonał PiS do przełożenia wyborów 10 maja.