Kiedy pojawią się komary i kleszcze? Robi się coraz cieplej

Z reguły komary budzą się do życia na przełomie kwietnia i maja. Wówczas temperatury są na tyle wysokie, by owady przetrwały w typowym środowisku występowania. Uciążliwe insekty najlepiej czują się w miejscach wilgotnych i ciepłych - z tego względu najliczniej można je spotkać w okolicach stawów i sadzawek. Co jednak ważne, nie pora roku, a temperatury na zewnątrz są decydujące w przypadku rozpoczęcia aktywności komarów. Insekty te zaczynają się pojawiać, gdy średnie temperatury oscylują w okolicach 12 stopni Celsjusza i wzrasta wilgotność powietrza.