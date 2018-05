Irak. Pierwsze wybory od pokonania ISIS

Ponad 7000 kandydatów z kilkudziesięciu partii startuje w sobotnich wyborach parlamentarnych w Iraku. To pierwsze ogólnokrajowe głosowanie, od militarnego zwycięstwa nad Państwem Islamskim.

Głównymi kandydatami do zdobycia władzy są koalicja Nasr (Zwycięstwo) pod wodzą premiera Hajdera al-Abadiego oraz Państwo Prawa byłego premiera Nouriego al-Malikiego. Poważną siłę stanowi też koalicja Fatah, polityczne skrzydło szickich bojówek Haszd asz-Szabi, które były jedną z głównych sił w walce przeciwko Państwu Islamskiemu. Liderem ruchu jest Hadi al-Amiri, przywódca Organizacji Badr, związanej z Iranem grupy paramilitarnej.

Pierwotnie wybory miały odbyć się w grudniu ubiegłego roku, ale datę przełożono na maj ze względu na konieczność całkowitego odzyskania terytorium państwa z rąk dżihadystów. Jednak partie sunnickie chciały, by , tak by pozwolić wrócić do domów tym, którzy uciekli z okupowanych przez ISIS terenów.