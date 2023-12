Inny Sejm. To widać również w sieci. "Jest ogromna różnica"

Ekspert o Hołowni: rewelacyjnie moderuje obrady Sejmu

- Na pstrym koniu taka sława jeździ. Dziś marszałek jest na ustach każdego internauty. To, co dzieje się z obradami Sejmu, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Podejrzewałem, że pierwsze obrady Sejmu z Szymonem Hołownią mogą być oglądane przez 100-300 tys. widzów. Sprawdziłem jaką Sejm miał oglądalność przed wyborami. To było ok. 30-40 tys. W tym momencie mamy 30-40 tys. oglądających na żywo. W piku nawet 90 tys. Prawie 1,5 mln wyświetleń miały najpopularniejsze obrady Sejmu - podkreślał Wojciech Kardyś.