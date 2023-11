Poseł PiS sięgnął po tablet. Zareagował Hołownia

Podczas środowych obrad Sejmu doszło do kuriozalnej sytuacji. W trakcie obrad poseł PiS Dariusz Matecki opuścił swoje miejsce, by zaprezentować na swoim tablecie zdjęcia Donalda Tuska i Władimira Putina. - Rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu?" - zwrócił się do Mateckiego zdumiony marszałek Hołownia.