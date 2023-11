Rośnie popularność Hołowni. "Stanowisko marszałka jest wygodnym stanowiskiem"

Popularność Szymona Hołowni, podobnie jak zainteresowanie nowym Sejmem, szybuje w górę. Jego riposty i potyczki słowne z posłami PiS są szeroko komentowane. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to, co robi, to gra na nadchodzące wybory prezydenckie. Wtedy też kończy się jego dwuletnie marszałkowanie.