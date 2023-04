Śledztwo WP i TVN24. Lekceważąca reakcja ziobrystów i nierealny pomysł szefa sztabu PiS

A - jak podkreśla - "lobby amerykanów jest ogromne". - Czy na przestrzeni lat, polski rząd zrobił cokolwiek, by wywalczyć sobie z takim Facebookiem walkę z mową nienawiści? Niemcy dla przykładu, przeforsowali prawo (w 2022 roku - przyp. red.), w którym portale społecznościowe będą musiały nie tylko usuwać, ale i zgłaszać treść obraźliwych wpisów i adresy IP do Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA). I to jest obowiązek, które władze Niemiec wywalczyły sobie na drodze legislacyjnej z big techami. To są miesiące, jeżeli nie lata, pracy prawników i urzędników, by taką ustawę przepchnąć - zwraca uwagę Wojciech Kadrys.