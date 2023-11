Posłanka KO wystąpiła w tvn24. Fala komentarzy "XD"

- Przyznam szczerze, że to co zobaczyliśmy, to było absolutne załamanie się kultury parlamentaryzmu. I uważam, że nie powinniśmy tego traktować jako status quo, gdzie posłowie i posłanki mogą przychodzić do Sejmu i brać udział w debacie tacy rozstrojeni. w najgorszej formie psychicznej, fizycznej i duchowej. Powinniśmy dążyć do jak najwyższych standardów parlamentaryzmu - stwierdziła.