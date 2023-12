Mentzen o bitcoinach: nie słuchajcie polityków

- Gdybym te pieniądze wtedy, 10 lat temu, kiedy kupiłem bitcoiny, zainwestował w zarządzane najpierw przez platformersów, a potem pisowców spółki Skarbu Państwa, to pieniądze bym stracił. Dlatego wielki apel do państwa. Jak chcecie zarobić pieniądze, to nie słuchajcie polityków - przekonywał Mentzen.