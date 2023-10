Gen. Waldemar Skrzypczak: Moje telefony są w gotowości do przekazania do badań

Byłem dowódcą 16. Dywizji Zmechanizowanej, kiedy wchodziliśmy do NATO. Stawaliśmy na głowie, by przekonać Amerykanów do tego, że jesteśmy wiarygodni i zasługujemy na przyjęcie do Sojuszu. I nie było wtedy z nami polityków. A teraz to właśnie politycy, którzy nie mają nic wspólnego z wojskiem, próbują kreować politykę bezpieczeństwa. Ludzie, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z armią. Mało tego, to nie oni byli autorami wejścia Polski do NATO. A kiedy myśmy walczyli w Iraku i w Afganistanie, oni siedzieli w domu za piecem.