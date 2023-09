Generałowie ofiarą Pegasusa. Siemoniak wzywa Błaszczaka

Tomasz Siemoniak reaguje na ustalenia "Gazety Wyborczej", według której służby specjalne inwigilowały trzech polskich generałów. Poseł opozycji zwrócił się do szefa MON Mariusza Błaszczaka. "Jeśli nie on zlecał, to niech ustali kto i w jakim trybie to robił" - pisze w mediach społecznościowych.