Gen. Skrzypczak podsłuchiwany Pegasusem. "Jestem wrogiem dla naszej władzy"

- Zwrócę się do prawników, którzy wskażą mi, jak zadziałać. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji i nie wiem, jakie działania podjąć, by to wyjaśnić. Już wcześniej byłem represjonowany przez władzę. Przez nazwisko "Skrzypczak" moja żona miała problem ze znalezieniem pracy. Chciałbym wiedzieć, co było powodem inwigilacji. Podejrzewam, że mogło to mieć związek z kampanią wyborczą. Być może myślano, że w tamtym czasie zaangażuję się politycznie - mówi Wirtualnej Polsce gen. Waldemar Skrzypczak.