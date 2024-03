Gemini. Tajna umowa rządu PiS z Amerykanami

Wreszcie – i to kluczowa kwestia – zapada decyzja, że jeden podmiot może mieć co najwyżej cztery apteki w kraju. Jeśli będzie chciał mieć piątą, to wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmówi wydania zezwolenia. Co ważne - ograniczenia mają obowiązywać jedynie na przyszłość. Nikt nie każe zamykać już istniejących aptek. W ten sposób można jednak zahamować rozrost sieci aptecznych.