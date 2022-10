Twój lek jest w Azji. Chińczycy mają broń potężniejszą niż karabiny

Pierwszy, najczęściej pojawiający się w mediach: dwie, niekiedy trzy "gadające głowy" przekonują, że jest źle i trzeba robić tak, żeby było lepiej. Po kilku tygodniach ci sami eksperci mówią to samo. Gdy dziennikarze odpytują o sprawę polityków, ci zasmuceni przyznają, że do ideału wiele brakuje, że się starają, że możliwości są ograniczone. I - rzecz jasna - że to wina tych, którzy rządzili kiedyś bądź tych, którzy rządzą dzisiaj (w zależności od opcji politycznej mówiącego).