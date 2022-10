Ziemia miała trafić do rolników. Ale 250 hektarów dostała spółdzielnia posła wspierającego PiS

Po przesłaniu pytań Zbigniew Ajchler zadzwonił do dziennikarza Wirtualnej Polski. Przyznał, że RSP w Lubosinie "zrobiła akces" po ziemię w Koszanowie. Stwierdził też, że nie jest właścicielem RSP w Lubosinie (nikt tak nie twierdził), a pytania w sprawie ziemi w Koszanowie powinniśmy wysłać do KOWR, a nie do niego. Na pytanie, czy jest prezesem RSP w Lubosinie, stwierdził, że "to nie jest pana sprawa". I ponownie odesłał nas do KOWR.