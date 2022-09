Norbert Kaczmarczyk odwołany. "Popełniłem błąd wizerunkowy"

Dymisja winą mediów? Kuriozalne tłumaczenia

Pytany o swoją dymisję, Kaczmarczyk oświadczył, że upatruje w niej winy mediów. - Przez moją rzetelną pracę będę się starał udowodnić to, że media - w sposób krzywdzący dla członka rządu - nie mogą odwoływać - powiedział. Na uwagę, że to nie media go odwołały, stwierdził, że "premier zrobił to pod presją mediów".