Dymisja Kaczmarczyka. "Premier był wykonawcą woli Nowogrodzkiej"

- To nie media odwołały pana wiceministra Norberta Kaczmarczyka (...). Media nie mają takiej siły, aby odwoływać ministra. Odwołali go jego koledzy, a szczególnie jego kolega z rządu - mówił wicemarszałek Senatu Piotr Zgorzelski. Był on gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski, gdzie był pytany o oświadczenie zdymisjonowanego wiceministra rolnictwa. - Media zrobiły to, co do nich należy, czyli po prostu pokazały, jak to wszystko wygląda z punktu widzenia obywatela - komentował polityk PSL-Koalicji Polskiej, dodając, że premier Morawiecki "był wykonawcą woli politycznej, która wykluła się na jednej z najważniejszych polskich ulic od siedmiu lat".

