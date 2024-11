Dziecko rażone prądem. Dotarli do szczegółów tragedii

Sąsiedzi: normalna rodzina, spokojni ludzie

Sąsiedzi rodziny są w szoku. Oksana i Andrzej mają trójkę dzieci i mieszkają w Puchałach od pewnego czasu. - Normalni, spokojni ludzie, nie żadna patologia. Co tam się stało, że to dziecko poraził prąd, to nie mam bladego pojęcia. Na pewno musiał to być nieszczęśliwy wypadek. Może ta mama nie zauważyła - mówi "Faktowi" sąsiadka.