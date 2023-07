Dzieci z Polski na Krymie? Tropy prowadzą do ludzi Putina. MSZ dla WP

Jak informuje "Rzeczpospolita", to właśnie Fundacja Russkij Mir organizuje wypoczynek dzieci z zagranicy na Krymie. Do tej pory wiadomo było jednak, że reżim kieruje do "Artek" dzieci z innych rejonów Rosji (i krajów od niej zależnych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw), co centrala organizacji z Moskwy sama ogłaszała w internetowych komunikatach.