Ukraińcy oburzeni. W tle ponad pół miliona złotych dotacji od państwowej instytucji

"Lista artystów podana przez PISF jest listą, jaką PISF ode mnie otrzymał jako listę osób, do których wysłaliśmy propozycję współpracy, pisaliśmy e-maile oraz korespondowaliśmy na FB (…). Ten projekt to jednorazowe wydarzenie i nie jest to ukraiński festiwal, a polsko-ukraiński projekt" – przekonywała na FB prezes Fundacji Wspieram. Później tłumaczyła, że lista jest "listą otwartą". "To nie jest lista osób, które coś podpisywały, a lista osób, które chcemy zaprosić do współpracy; jeśli artyści ukraińscy nie chcą współpracować i promować ukraińskiej kultury w Polsce, przy okazji zarobić, to trudno, zaprosimy inne osoby" - napisała prezes Fundacji Wspieram.