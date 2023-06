Afera z fundacją. Promowali rosyjską kulturę, teraz chcą więcej

- Fundacja dostała wprawdzie dotację, ale w czasie, gdy toczy się brutalna wojna Rosji przeciwko Ukrainie i gdy jest to tak naprawdę także wojna o kulturę, przetrwanie i język, nie zgadzamy się z tym, by ludzie którzy przez wiele lat promowali rosyjską kulturę i ideę "ruskiego mira", zajmowali się teraz w Polsce kulturą ukraińską. To fundacja de facto prorosyjska - mówiła w marcu br. Mariana Kril, dziennikarka Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy.