"Ruski mir". Putin stworzył potwora i spuścił go ze smyczy

Zdefiniowanie "ruskiego miru" jest trudne, ponieważ ustawicznie się zmienia. Ja badam go od 2014 roku, a on sam pojawił się na długo przedtem. Jeśli na przełomie tysiącleci pojęcie "ruskiego miru" obejmowało jeden zespół idei i pojęć, to dziś jest to już zupełnie inna substancja. Przez te dziewięć lat przeszedł kilka etapów i zmienił się bardzo mocno.